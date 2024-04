Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania, 21 martie 2024. Joi seara, in zona Vrancea a avut loc un seism de mica intensitate care s-a resimțit in mai multe orașe din țara. E cea mai semnificativa mișcare telurica din ultimele zile. Cutremur in Romania, 21 martie 2024. Cel mai important seism din ultima saptamana in zona…

- Asociația Pro Infrastructura dezvaluie o situație alarmanta la șantierul Drumului Expres DEx12 Craiova-Pitești construit ,de UMB, compania lui Dorinel Umbrarescu, unde lucrarile par sa fie intr-un impas total. Filmarea realizata de organizație arata o stare de abandon a șantierului, cu muncitorii relocați…

- Seismul a avut loc la adancimea de 140 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 56 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 56 km est de Brasov, 58 km nord-vest de Buzau, 66 km nord de Ploiesti, 71 km vest de Focsani si 93 k nord-est de Targoviste.De la inceputul acestui an, in Romania s-au inregistrat…

- Dupa o lunga perioada de absența, marca Lancia este pregatita sa revina in lumina reflectoarelor. Și nu oricum, ci cu o noua generație a modelului Ypsilon, care va fi disponibila atat cu motorizari hibrid cat și intr-o versiune pur electrica. In ultimul timp, Lancia a tot publicat imagini teaser cu…

- Seismul a avut loc la adancimea de 122,8 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 51 km vest de Focsani, 60 km est de Sfantu-Gheorghe, 65 km nord de Buzau, 71 km est de Brasov si 91 km nord-est de Ploiesti.De la inceputul lunii ianuarie, in Romania s-au inregistrat 28 de cutremure, cu magnitudini…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la adancimea de 133,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…