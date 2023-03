Stiri pe aceeasi tema

- Irina Deaconescu iși ține fanii la curent cu noutațile din viața sa, iar de curand le-a marturisit urmaritorilor de pe Instagram ca Venus, mezina familiei, se confrunta cu probleme de sanatate. In urma cu cateva zile, nici Victoria, fiica cea mare a influenceriței, nu s-a simțit mai bine.

- Mirela Vaida iși ține fanii la curent cu noutațile din viața sa, dar de aceasta fata, i-a ingrijorat pe urmaritorii de pe Instagram, dupa ce a postat o imagine din spital, unde se afla impreuna cu fiica sa, Carla.

- Fanița Modoran trece prin momente grele, iar ea a povestit ce se intampla in familia ei in aceste momente. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a marturisit ca tatal ei se confrunta cu grave probleme de sanatate și nu este bine deloc. Iata ce dezvaluiri a facut…

- Connect-R a muncit extrem de mult in ultimul an, iar oboseala și-a spus cuvantul. Artistul a marturisit ca a avut probleme de sanatate și ca a ajuns la epuizare. Cantarețul marturisea la un moment dat ca timp de un an și jumatate a trait un adevarat calvar, pentru ca vomita zilnic și credea ca sufera…

- Simona Gherghe trece prin momente dificile, dupa ce fiica sa, Ana, s-a confruntat cu probleme de sanatate. Prezentatoarea TV a spus cum se simte micuța, marturisind ca ultimele zile nu au fost deloc bune.

- In urma cu doua zile, Andreea Banica le marturisea fanilor ca atat ea, cat și micuții, se confrunta cu probleme de sanatate, pe care nu le știe cum sa le mai trateze. Artista marturisea ca nu se simte bine, iar Noah facuse febra in urma cu cateva zile.

- Andreea Banica și-a ingrijorat fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce vedeta a marturisit ca se confrunta cu probleme de sanatate, atat ea, cat și copiii ei. Cantareața a declarat ca a trecut pe antibiotic deoarece a ramas fara voce și nu se simte bine. Iata ce au pațit!

- Multe vedete din Romania au ales sa petreaca sarbatorile de iarna in familie, alaturi de cei dragi. Așa se poate spune și despre Alice Cavaleru și Vladimir Draghia, doar ca acest Craciun a adus și o serie de probleme de sanatate pentru mezina familiei, Alegra.