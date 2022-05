Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate din Ucraina a facut publica o noua discuție dintre doi ruși, unul aflat in „Operația Militara Speciala”, celalat acasa, in Rusia. Soldatul rus descrie starea deplorabila in care se afla armata rusa și lipsurile cu care se confrunta.

- Oficialii din orașul ucrainean Herson, ocupat de Rusia, vor adresa o petiție Kremlinului pentru a recunoaște in mod oficial regiunea din sudul Ucrainei ca parte a Federației Ruse, a anunțat miercuri agenția de presa de stat RIA Novosti. Armata rusa a preluat controlul asupra regiunii Herson (sud) la…

- Dupa problemele legate de aprovizionarea cu ulei de floarea soarelui la nivelul UE, piața incepe sa se stabilizeze, pe masura ce producatorii s-au adaptat la deficitul creat de razboiul din Ucraina, iar unele livrari din aceasta tara au ajuns pe calea ferata sau cu camionul, susține FEDIOL, Asociatia…

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelensky.

- 30% dintre companiile ucrainene și-au incetat activitatea iar 45% lucreaza la capacitate redusa, susține ministrul finanțelor, Serghei Marchenko, intr-un interviu acordat Financial Times, preluat de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Consumul de energie electrica a scazut cu 35%, exporturile…

- Fostul prim-vicepreședinte al Fondului Proprietații de Stat din Ucraina, Evgheni Ivanov, a fost arestat sub suspiciunea ca ar fi furnizat rusșilor date referitoare la localizarea pozițiilor forțelor armate ale Ucrainei. „Fostul vicepreședinte al Fondului Proprietații de Stat, Ivanov, a fost reținut”,…

- Soldații ruși au ucis 79 de copii și aproape 100 au fost raniți de la inceputul razboiului inceput de Rusia in Ucraina.De asemenea, in Ucraina au fost distruse peste 280 de instituții de invațamant, 9 dintre ele au fost complet distruse.„Majoritatea victimelor s-au aflat in regiunile Kiev, Harkov, Donețk,…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…