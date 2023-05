Stiri pe aceeasi tema

- Doua satre de romi, totalizand peste o suta de persoane, care s-au oprit la Alba Iulia, au fost scoase din oras, marti, fiind escortate in afara municipiului de echipaje de la Politia Locala, Politia nationala si Jandarmerie, potrivit news.roOficialii Primariei Alba Iulia au declarat pentru News.ro…

- Un copil in varsta de 6 ani cerșea zilele trecute pe strada de acces spre Iulius Mall Suceava, iar unul dintre trecatori a ales sa nu fie nepasator, astfel ca a sunat la Poliție. La scurt timp dupa ce un echipaj de la Poliția Locala și unul de la Secția Burdujeni au ajuns la fața locului și-a facut…

- VIDEO ȘTIREA TA| Momente de panica dupa ce o mașina a ramas blocata intre barierele de pe strada Marașești din Alba Iulia: „Cei de la Poliția Locala au zis ca e problema celor din mașina” Momente de panica dupa ce o mașina a ramas blocata intre barierele de pe strada Marașești din Alba Iulia: „Cei de…

- VIDEO ȘTIREA TA: O șatra de romi, escortata catre ieșirea din Alba Iulia de Poliție și Jandarmerie O șatra de romi formata din mai multe caruțe a fost escortata de polițiști și jandarmi vineri, 14 aprilie, de dimineața. Din cate se pare romii ar fi venit din județul Cluj și s-au aflat in tranzit in…

- Problema consumului de droguri in randul elevilor a ajuns pe masa Comisiei de invatamant din Camera Deputatilor. Alaturi de reprezentantii mai multor institutii, DIICOT, Politie, Agentia Antidrog, deputatii cauta o formula prin care toate aceste institutii sa coopereze pentru

- O tragedie care ridica multiple semne de intrebare s-a intamplat noaptea trecuta in Alba Iulia, dupa ce o mama de 25 de ani a reclamat la Poliție ca fostul partener nu-i mai raspunde la telefon, dupa ce-i lasase in grija bebelușul de numai 1 an.

- La data de 3 martie 2023, in jurul orei 18,20, polițiștii rutieri din Zlatna, in timp ce acționau impreuna cu Poliția Locala, pe șoseaua ocolitoare a orașului Zlatna, au depistat un barbat de 53 de ani, din Zlatna, care conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…