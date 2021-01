Proba vulturului

Stiri pe aceeasi tema

- A aparut pe piața cel de-al 492-lea numar al periodicului „Viața bacauna”, intrand in cel de-al 27-lea an de existența. Din cuprins semnalam ancheta redacției „Viața in flux continuu”, realizata de Victor Munteanu – directorul publicaței, cu intrebarile Care este bilanțul faptelor dvs. pe anul 2020?…

- Asociația bacauana „Lumina” implementeaza in aceasta perioada, pana la sfarșitul lunii iunie 2021, proiectul „Terapie ocupaționala pentru copii cu boli incurabile”, finanțat de TELUS Internațional. Copiii și tinerii dignosticați cu afecțiuni limitatoare de viața sau amenințatoare de viața internați…

- In vreme ce tinerii de la sate sau cei in floarea varstei, apți de munca, prefera ajutorul social, asigurat, inca, de stat, in județ, sunt zeci de fermieri care au implinit un secol de viața și care se incapațaneaza sa faca agricultura. Femeile nu se lasa mai prejos, lucrand cot la cot cu barbații,…

- De loc din comuna Stanișești (jud. Bacau), Ana Catauța – director de relații externe in cadrul Bancii Mondiale – a revenit acasa pentru a pune umarul la proiectele județului natal. Cu o experiența indelungata in instituțiile internaționale și la nivelul Senatului Romaniei, ca fosta directoare de cabinet…

- Schimbarea face parte din ciclul vieții, iar senzația ca totul este permanent și va ramane la fel este o iluzie, creata de minte In opinia psihologului Andra Tanasescu, vicepreședinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica (INLPSI), intenția din spatele acestei atitudini este foarte buna –…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, și directorul executiv al Agenției Naționale pentru Transplant, dr. Radu Zamfir, au semnat un protocol de colaborare pentru implementarea Campaniei naționale „Transplantul inseamna VIAȚA”. Scopul protocolului, cu o valabilitate de doi ani și posibilitatea…

- ”Cine o fi tanara asta?”, s-au intrebat foarte mulți cand au vazut ca pe lista PNL Bacau la alegerile pentru Camera Deputaților apare Catalina Ciofu. Un nume mai puțin cunoscut celor care fac politica prin județ sau alegatorilor. Iar in astfel de situații, de vreo zece ani incoace, primul impuls este…

- Toate relele de-acum vin de la dorința romanilor (de altfel, cat se poate de fireasca, in alte vremuri) de a se simți (mai) bine, combinata, insa, cu incompetența cu care se lupta impotriva virusului și ambiția deșarta a președintelui de țara de a organiza alegerile din toamna. E limpede ca explozia…