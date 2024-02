Eveniment special: Pluto a intrat în Vărsător și zguduie din temelii viața zodiilor. Efectele asupra fiecărei zodii de-a lungul anului 2024 Pluto este conducatorul lumii ascunse, planeta care guverneaza tot ceea ce este adesea ascuns sub suprafața. Aceasta reprezinta adevarul, dorințele și, uneori, chiar identitatea ta, toate acestea vor experimenta schimbari in timpul Pluto in Varsator din 2024 pana in 2043.Pluto este nemilos in cautarea adevarului, dar numai pentru ca știe ca este baza transformarii complete. Deși Pluto guverneaza tot ceea ce se afla sub suprafața vieții sau a conștiinței, nu cauta doar sa devii conștient de adevar, ci sa-l foloseasca pentru a crea schimbarile necesare, astfel incat sa poți intruchipa mai mult ceea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Pallas, un Sagetator, iubește sa adune diferite ideologii și civilizații. Cu toate acestea, ești liber sa explorezi orice domeniu te intereseaza cel mai mult, fie ca este vorba despre lumea modei, media, arta sau orice altceva. Cei care spera la oportunitați generoase vor beneficia, de asemenea, de…

