PRO-VERB: Dă-i Cezarului ce e al Cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu Da-i Cezarului ce e al Cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu… Vechea și ințeleapta vorba ne indeamna sa nu amestecam lucrurile și sa facem diferența intre lumea aceasta și cea a spiritului. Imparația Cezarului este a acestei lumi. Și chiar daca s-a dus Cezarul și avem o republica – a ramas o autoritate careia trebuie sa ii platim: statul. Statul este ansamblul instituțiilor unei țari și șeful lui este președintele. Legea ne obliga la taxe, dari, impozite pe care le colecteaza interpușii statului. Cu dumnealui nu ne intalnim niciodata pentru ca a fost suficient de viclean ca sa se risipeasca.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

