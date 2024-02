Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

- Președinta Maia Sandu a refuzat sa promulge Legea nr.453 pentru modificarea unor acte normative, adoptata de Parlament pe 28 decembrie 2023. Șefa statului nu este de acord cu doua aspecte ce vizeaza modificarea Codului electoral. Potrivit șefei statului, data alegerilor pentru funcția de președinte…

- Un expert anticorupție și un consultant fiscal au analizat pentru Libertatea efectele legii prin care evaziunea sub un milion de euro poate scapa de pedeapsa penala.Legea in cauza a fost adoptata de Parlament in timp record: luni la Senat și marți in Camera. Proiectul a fost inițiat de liderii celor…

- Este oficial: Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea potrivit careia decoratiile statului roman nu pot fi conferite cetatenilor care au fost lucratori sau colaboratori ai Securitatii si au desfasurat activitati de politie politica si nici cetatenilor care au fost condamnati definitiv, lege pe…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, vineri, ca anul viitor este posibila o majorare cu 20% a salariilor din invatamant, care se va realiza in etape, ceea ce va conduce la venituri mai mari cu peste 50% fata de luna iunie a anului curent."Am avut anul acesta o crestere medie de 30%. Exista ordonanta…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea potrivit careia decorațiile statului roman nu mai pot fi conferite cetațenilor care au fost lucratori sau colaboratori ai Securitații și au desfașurat activitați de poliție politica.Interdicția ii vizeaza și pe romanii care au fost condamnați la pedeapsa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea potrivit careia decoratiile statului roman nu pot fi conferite cetatenilor care au fost lucratori sau colaboratori ai Securitatii si au desfasurat activitati de politie politica si nici cetatenilor care au fost condamnati la pedeapsa privativa de libertate,…

- Cinci lideri de sindicat din serviciile de ambulanta au intrat in greva foamei, anunța marți Federatia Ambulanta. Nemulțumirea e legata de faptul ca Legea pensiilor nu recunoaste conditiile de munca dificile din sistemul operativ. Protestul s-a desfașurat la Camera Deputatilor, iar de la ora 12.00 urma…