Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 1 Decembrie, la BTarena din Cluj-Napoca a avut loc spectacolul Tradițional 2, susținut de mult indragita cantareața din Campia Turzii, Andra. Spectacolul a fost unul plin de emoții și de muzica folclorica, mai ales ca a avut loc de Ziua Naționala a Romaniei, iar prin acest concert s-a celebrat…

- Iuliana Tudor are in continuare contract cu Televiziunea Romana, chiar daca emisiunea ei, „Vedeta populara”, a fost scoasa de pe post. In podcastul lui Mihai Morar ea a dezvaluit ca apare in continuare in unele producții speciale de sarbatori, dar și ca acum ceva vreme a fost ofertata de Pro TV, dar…

- Horia Brenciu a fost invitat de municipalitate sa susțina un concert in Piața Sfatului, acolo unde s-au aprins luminițele de sarbatori. Acesta le-a spus fanilor de pe scena ca a avut o singura problema: cand a plecat de acasa a uitat sa treaca pe la baie și 7 ore a simțit fiecare groapa.Cand a plecat…

- Dan Bittman a facut multe sacrificii pentru cariera sa, iar baieții sai i-au simțit lipsa in multe momente importante din viața lor. Artistul este mandru de cei trei copii, mai ales ca doi dintre aceștia fac muzica.Viața de artist nu este intotdeauna ușoara, mai ales cand lipsesc mult de acasa. Dan…

- Renumitul artist roman Ștefan Banica Jr. vine la Chișinau. Interpretul va fi printre invitații speciali la spectacolul muzical artistic ce se va desfașura in Piața Marii Adunari Naționale pe 23 decembrie, atunci cand va fi dat startul sarbatorilor de iarna in capitala și va fi inaugurat Pomul de Craciun.…

- In copilaria mea, in vacanța de Craciun, iarna venea cu zapada viscolita in Valea cu Pietrele și in urletul lupilor care urcau in Magura Slatioarei. Am auzit atunci și o plangere a țaranilor saraci care-l rugau pe Dumnezeu, „bate-ma, Doamne, cu pietre și ia-ma!”.

- La „kilometrul 0” din Cluj-Napoca, in Piața Unirii se instaleaza in aceste zile bradul de Craciun, anunțand astfel pregatirile pentru sarbatorile de iarna. In acest an, bradul - de o inalțime de aproxima

- Internetul este la putere iar mulți tineri romani au cautat cu succes celebritatea in online. Spațiu unde, prin creare de conținut, și-au caștigat statutul de influenceri, categorie aparte care atrag contracte de publicitate banoase. Avem o intreaga galerie de astfel de vedete insa, cu totul speciale…