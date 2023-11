Prințul William, în topul celor mai sexy bărbați cu chelie din 2023 A fost realizat topul celor mai sexy barbați cu chelie din 2023. Prima poziție in clasament este ocupata de prințul William. Se pare ca ducele de Saussex l-a surclasat pe Vin Diesel, starul din ”Furios și iute” pe locul al doilea. La cei 40 de ani ai sai, prințul William a reușit sa impresioneze oamenii, obținand un scor de 9,88/10, devenind astfel cel mai sexy barbat chel din 2023. Ducele este urmat de Vin Diesel, care ocupa acum, locul doi in topul celor mai sexy barbați cu chelie din 2023. Datele furnizate de catre angenția SEO Reboot arata ca, fața ducelui de Saussex a obținut un scor de 72%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

