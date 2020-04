Stiri pe aceeasi tema

- O veste teribil de trista vine de la Paris. A trecut la cele veșnice prințul Mihai Dim. Sturdza, un mare aristocrat roman și un mare genealogist”, a anunțat Filip-Lucian Iorga-Barbulescu intr-o postare pe Facebook. Principele Mihai Dimitrie Sturdza, nascut in 1934, la Bucuresti, este descendentul uneia…

- Prințul Mihai Dimitrie Sturdza a murit la Paris, a anunțat sambata un director din ICR, Filip-Lucian Iorga-Barbulescu:O veste teribil de trista vine de la Paris. A trecut la cele veșnice prințul Mihai Dim. Sturdza, un mare aristocrat roman și un mare genealogist. L-am cunoscut in timpul facultații,…

- Un sofer roman de TIR, in varsta de 47 de ani, a murit din cauza infectiei cu coronavirus, la Paris. In urma cu o luna, barbatul se intreba daca "a vazut cineva un om bolnav sau un mort de la corona". "Sa nu mor prost", mai scria Marian Giurea pe 17 martie."Buna ziua la toata lumea, am si eu o intrebare…

- Iata mesajul celor de la Scena 9 care anunta ca Vintila Mihailescu a murit: "Vintila Mihailescu (1951-2020). Dupa o lupta lunga și epuizanta cu boala (despre care a și scris, cum altfel, o carte), antropologul și profesorul Vintila Mihailescu a incetat din viața. Este o pierdere uriașa pentru societatea…

- Genesis Breyer P-Orridge, muzician experimental britanic si artist vizual, a murit sambata la varsta de 70 de ani, din cauza unei boli cu care a fost diagnosticat in 2017.Declarat gender fluid, Genesis Breyer P-Orridge suferea de leucemie. Decesul a fost anuntat pe Facebook de managerul Ryan…

- Barbara Martin, solista la inceputul anilor 1960 in grupul american The Supremes, a murit la varsta de 76 de ani, scrie BBC, potrivit news.ro.Cantareata din Detroit facea parte din grup in 1961, cand The Supremes a semnat un contract cu Motown Records, iar ea a interpretat majoritatea pieselor…

- Cunoscutul critic literar si eseist american George Steiner a murit luni la varsta de 90 de ani, a confirmat fiul sau pentru DPA. Steiner a decedat in orasul britanic Cambridge, unde locuia alaturi de sotia sa, istoricul Zara Steiner. Nascut din parinti evrei austrieci la Paris…

- Chitaristul, autorul si producatorul ceh Ivan Kral, a carui cariera include colaborari cu Patti Smith, Iggy Pop si David Bowie, a murit duminica, la varsta de 71 de ani, informeaza luni AFP. Ivan Kral a decedat in urma unui cancer la domiciliul sau din Michigan, Statele Unite, se indica intr-un comunicat…