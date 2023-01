Prințul Harry spune că a ucis 25 de talibani cât a luptat în Afganistan Prințul Harry povestește, in cartea sa proaspat lansata, ca a ucis 25 de talibani cat timp a stat in Afganistan și a fost pilot de elicopter. a trebuia sa isi considere tintele „ca niste piese de sah”, asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra unor oameni, a raportat joi cotidianul britanic The Telegraph, citat de AFP.Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a petrecut 10 ani in armata britanica si a participat la doua misiuni in Afganistan, in 2007-2008 timp de 10 saptamani, apoi ca pilot de elicopter in sudul acelei tari, din septembrie 2012… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

