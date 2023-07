Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry se intoarce miercuri (7 iunie) la Inalta Curte din Londra pentru a doua zi de interogatoriu cu privire la afirmațiile sale potrivit carora tabloidele britanice l-au vizat prin harțuire telefonica și alte comportamente ilegale. Prințul, care a devenit marți primul membru al familiei regale…

- Prințul Harry a sosit (6 iunie) la tribunalul din Londra, unde urmeaza sa depuna marturie in cadrul procesului sau impotriva Mirror Group Newspapers. Harry și alte peste 100 de persoane au dat in judecata Mirror Group Newspapers (MGN), editorul tabloidelor Daily Mirror, Sunday Mirror și Sunday People,…

- Printul Harry va deveni primul membru de rang inalt al familiei regale britanice care va depune marturie in instanta in ultimii 130 de ani, atunci cand se va prezenta saptamana viitoare in procesul sau impotriva unui grup de ziare pe care il acuza de comportament ilegal, relateaza Reuters. Harry, fiul…

- Printul Harry va deveni primul membru de rang inalt al familiei regale britanice care va depune marturie in instanta in ultimii 130 de ani, atunci cand se va prezenta saptamana viitoare in procesul sau impotriva unui grup de ziare pe care il acuza de comportament ilegal, relateaza Reuters. Harry, fiul…

- Printul Harry va deveni primul membru de rang inalt al familiei regale britanice care va depune marturie in instanta in ultimii 130 de ani, atunci cand se va prezenta saptamana viitoare in procesul sau impotriva unui grup de ziare pe care il acuza de comportament ilegal, relateaza Reuters.Harry,…