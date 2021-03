Un nou destin, o noua „cariera” pentru Printul Harry al Marii Britanii: va deveni primul director de impact al start-up-ului BetterUp Inc. Ce inseamna mai exact acest lucru? Start-up-ul din San Francisco ofera angajatilor servicii de coaching si asistenta in domeniul sanatatii mintale, potrivit Reuters. Decizia a fost anuntata la aproximativ o luna dupa ce Printul Harry, nepot al reginei Elisabeta a II-a, si sotia lui americana, Meghan, au anuntat ca nu isi vor mai relua rolurile de membri activi ai casei regale britanice. Printul Harry a vorbit public despre modul dificil in care a gestionat…