O piesa muzicala inregistrata in scopuri caritabile de printul Harry, duce de Sussex, alaturi de rockerul Jon Bon Jovi si de corala Jocurilor Invictus "va atinge multe inimi si va fi un far calauzitor in aceasta perioada dificila", conform declaratiei unuia dintre membrii corului, transmite vineri Press Association. Piesa "Unbroken", disponibila pe streaming si pentru a fi descarcata incepand de vineri, a fost inregistrata in celebrele Studiouri Abbey Road din Londra, in luna februarie. Bon Jovi, ai carui parinti au fost militari de cariera in cadrul US Marine Corps, a compus si inregistrat…