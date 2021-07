Prințul Harry a primit 20 milioane dolari pentru cartea ce arunca in aer monarhia britanica! Prințul Harry va scrie o carte ce arunca in aer monarhia britanica. Conform presei internaționale, volumul va fi publicat anul viitor, iar Harry nu și-a avertizat familia inainte de a accepta acest proiect. Se pare ca Prințul lucreaza in secret deja de aproximativ 1 an la scrierea acestei carți. O carte despre viața sa ca parte a Familiei Regale pe care ar fi vandut-o deja editurii Penguin Random House. Harry colaboreaza in acest sens cu scriitorul J. R. Moehringer, caștigator de Premiu Pulitzer. Se pare…