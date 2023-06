Stiri pe aceeasi tema

- Traseul vizitei Regelui Charles in Romania. De la Cotroceni la Valea Zalanului! S-au implinit 25 de ani de cand Regele Charles a venit pentru prima oara in Romania. Acest lucru s-a intamplat in anul 1998, iar țara noastra l-a cucerit instantaneu. Monarhul s-a declarat de nenumarate ori fascinat de pitoreasca…

- Regele Charles iși continua de Rusalii vacanța in Valea Zalanului, catunul din județul Covasna, unde iese in fiecare zi sa se plimbe prin natura. Localnicii i-au trimis cadou o placinta uriașa, scrie digi24.ro .Placinta, care este oferita in satele din Covasna numai la evenimente importante cum ar fi…

- Regele Charles efectueaza o vizita in Romania in urmatoarele zile. Dupa ce s-a intalnit cu președintele Klaus Iohannis, acesta a plecat mai departe, in alte zone fabuloase ale țarii. Astfel, sambata a fost pregatita prima excursie pe dealurile din Valea Zalanului. De asemenea, la pranz a fost organizat…

- Regele Charles al III-lea, primul monarh britanic care vine in Romania, a ajuns la Valea Zalanului, acolo unde a fost intampinat de localnici și copii... The post Regele Charles al III-lea a ajuns la Valea Zalanului, catunul cu 120 de locuitori din Covasna appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care a sosit in Romania, intr-o vizita privata, vineri dupa-amiaza, și a avut o intalnire de curtoazie cu președintele Klaus Iohannis, este așteptat sa ajunga in cursul serii in Valea Zalanului, din județul Covasna, unde are o proprietate.

- Zborul cu care Regele Charles al III-lea a venit vineri in Romania a fost cel mai urmarit de pe platforma Flight Radar 24. Majestatea sa a aterizat pe Aeroportul Baneasa, in jurule orei 15:00. Aproximativ 2.000 de persoane au urmarit in timp real aeronava lui Charles, in timp ce zboara deasupra Romaniei.…

- Regele Charles va lipsi de la vizita prințului Harry pe care acesta o va face in Londra. El va face, in acest timp, o drumeție in Transilvania, scrie The Telegraph. ”Majestatea Sa se va recupera in Romania, in timp ce fiul sau va depune marturie in procesul Mirror Group Newspapers, saptamana viitoare”,…

- Regele Charles vine saptamana viitoare in Romania. Ce va face aici! Este cunoscuta afinitatea pe care Regele Charles o are pentru Romania. Cu toate astea, de cand a urcat pe tronul Marii Britanii, acesta nu a mai avut timp sa viziteze țara in care se simte atat de bine. Iata insa ca, la aproximativ…