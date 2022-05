Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cat costa sa inchiriezi casa de vacanța a Prințului Charles din Transilvania. Printul Charles al Marii Britanii se afla zilele acestea in Romania. Acesta a tras la casa sa din Valea Zalanului, o mica localitate din judetul Covasna. Atunci cand el nu se afla in Romania, casa lui poate fi inchirata…

- Prințul Charles a ajuns joi la domeniul sau din județul Covasna, dupa ce miercuri s-a aflat la București. S-a revazut cu localnicii și a facut o drumeție de trei ore in jurul Vaii Zalanului. Moștenitorul Coroanei britanice recunoaște ca i-a fost dor de aceste meleaguri, pe care nu le-a vizitat in perioada…

- Printul Charles al Marii Britanii, care a sosit miercuri intr-o vizita in Romania, si-a petrecut ziua de joi la casa sa din Valea Zalanului, o mica localitate din judetul Covasna, unde a venit ani la rand intr-o scurta vacanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Producatorul de electrocasnice De’Longhi din Italia a cumparat o uzina in Satu Mare si va dezvolta aici o noua fabrica unde vor fi realizate espressoare de cafea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Producatorul suedez Ericsson, unul dintre liderii mondiali in domeniul tehnologiei 5G, a obținut avizul CSAT pentru a furniza echipamente și programe software in cadrul infrastructurilor IT de interes național, precum și in rețelele 5G comerciale, se arata intr-o decizie luata joi de premierul Nicolae…

- Președintele de onoare al Asociației Generale a Inginerilor din Romania (AGIR) – filiala Buzau, Anton Moraru, impreuna cu președintele executiv, Ștefan Constantin Petriceanu, au fost invitați sa participe la inaugurarea laboratorului de realitate virtuala din cadrul Liceului Tehnic Buzau. Conducerea…

- Unul dintre cele mai vechi branduri din industria de productie si vanzare de mobila din Romania, Elvila, a anuntat ca va introduce plata cu criptomonede pentru produsele sale. Producatorul va accepta plati in BITCOIN (BTC), Ethereum(ETH), Elrond (EGLD) si

- Unul dintre cele mai vechi branduri din industria de productie si vanzare de mobila din Romania, Elvila, a anuntat ca va introduce plata cu criptomonede pentru produsele sale. Producatorul va accepta plati in BITCOIN (BTC), Ethereum(ETH), Elrond (EGLD) si Tether (USDT). Fii la curent cu cele…