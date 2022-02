Prințul Charles, viitorul rege al Angliei, are COVID Prințul Charles, care are 73 de ani, a fost testat pozitiv COVID-19 și a intrat in autoizolare. „In aceasta dimineața, Prințul de Wales a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și acum se autoizoleaza. Regreta profund ca nu poate participa la evenimentele de astazi din Winchester și iși va reprograma vizita cat mai curand posibil”, este […] The post Prințul Charles, viitorul rege al Angliei, are COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

