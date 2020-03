Stiri pe aceeasi tema

- Un reputat medic din Iași a fost diagnosticat cu noul virus. Una dintre cele patru persoane depistate pozitiv la Iași, luni seara, este prof. univ. dr. Lucian Miron, șeful Clinicii de Oncologie din cadrul...

- In Republica Moldova a fost diagnosticat primul caz de infectare cu noul virus Covid-19 la un copil. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19.

- Donald Trump, suspect de coronavirus, dupa ce a participat weekend-ul trecut la o intalnire la care a luat parte și o persoana depistata ulterior cu Covid-19. Barbatul este șeful secretariatului special de comunicare sociala al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten.

- Epidemie de Coronavirus a lovit, iata, și la nivel mare. Daniele Rugani (25 de ani), fotbalistul celor de la Juventus Torino, a fost depistat pozitiv cu virusul Covid 19. Oficialii „Batranei Doamne” au dat un comunicat in care au dezvaluit ca jucatorul a fost infectat cu Coronavirus. Rugani, diagnosticat…

- Copilul este din localitatea Gradinari, judetul Olt. Potrivit primarului comunei, intreaga familie - parintii, trei copii si un bunic- se afla in autoizolare la domiciliu din 28 februarie, dupa ce autoritatile au stabilit ca mama si tatal copilului au calatorit in acelasi autocar cu barbatul de 71 de…

- Presedintele regiunii Piemont, din nord-vestul Italiei, Alberto Cirio, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a anuntat duminica postul de stat RAI, el devenind al doilea presedinte regional care se imbolnaveste in doar 24 de ore, informeaza Reuters. Potrivit EFE, informatia a fost confirmata chiar…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…