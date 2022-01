Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Consulatului Canadei au venit la Iasi, pentru a verifica daca Ahmed Sami El Bourkadi, principal suspect in cazul dublei crime de la Iasi, a fost „umilit” de catre un comisar sef din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei Iasi.

- Noi detalii despre victimele dublei crime din Iași fac din acest caz unul din ce in ce mai controversat, iar principalul suspect iși susține in continuare nevinovația. In incercarea de a descoperi adevarul, astazi, anchetatorii il vor pune pe studentul marocan Ahmed Sami El Bourkadi sa calce in sange…

- Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia (Poliția Statala din Italia), a fost localizata persoana banuita de infracțiunea de omor, din județul Iași.Cel in cauza a fost localizat și reținut, in Roma.Citește și Principalul suspect al dublei crime de la Iași, dat in urmarire -…

- Principalul suspect al comiterii dublului asasinat de la Iași a fost prins in Roma, Italia, anunța Poliția Romana. Acesta se numește Ahmed Sami El Bourkadi și este de origine marocana, la fel ca și una dintre victime.

- Principalul suspect in cazul unei duble crime din Iași a fost dat in urmarire internaționala. Acesta este un tanar de origine marocana, nascut in Canada. El este student la Medicina și coleg cu victimele. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventiva in lipsa. Conform unor surse Digi24,…

- A fost publicata prima fotografie cu principalul suspect in cazul dublei crime de la Iași. Este vorba despre un tanar din Maroc, pe nume Ahmed Sami El Bourkadi, care a fost dat deja in urmarire. Poliția Romana a publicat, in aceasta seara, și primele imagini cu el. Iata cum arata tanarul!

- A fost identificat prinicipalul suspect in cazul dublei crime de la Iași. Ahmed Sami El Bourkadi este student la Universitatea de Medicina și Farmacie Iași, secția franceza, și ar fi autorul principal al crimelor din vila de la Moara de Vant.