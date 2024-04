Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi informații cu privire la femeia gasita moarta pe campul din satul Olteni, in apropiere de ieșirea de pe Autostrada A1. Criminaliștii incearca sa identifice persoana decedata, dar și pe cel care a comis oribila crima. Sambata de dimineața in acea zona a avut loc o desfașurare de forțe…

- Cazul tinerei Alexandra Ivanov , gravida moarta cu zile la maternitatea din Botoșani, nu este, din pacate, singular. O femeie de 38 de ani, insarcinata in patru luni, s-a stins din viața la nici 24 de ore de la internarea in Spitalul Județean Bacau. Familia femeii ii acuza pe medici de neglijența și…

- „La data de 20 martie a.c., in jurul orei 09:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat care efectua lucrari la inaltime, pe o schela, pe raza localitatii Pietrosani, ar fi cazut si ar fi suferit vatamari corporale. La fata locului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Costești efectueaza cercetari in privinta unui cetațean ucrainean asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. In weekendul precedent, in Punctul de Trecere a Frontierei Costești, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- L-AȚI VAZUT? Barbat din Alba dat disparut de familie: Poliția și rudele in cauta Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din comuna Ciuruleasa. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la…

- Trupul unui nou-nascut a fost gasit la groapa de gunoi a judetului Cluj, invelit in saci menajeri. Anchetatorii au stabilit ca baiatul s-a nascut in urma cu patru-cinci zile. Politistii fac apel la populatie pentru obtinerea oricaror informatii care ar putea ajuta in derularea anchetei. ”La data…

- Drogurile au ajuns la indemana pana si a elevilor de gimnaziu. Un elev din Popricani (județul Iași) a sesizat Politia ca un coleg de-al sau are cannabis asupra sa. Anchetatorii aveau sa constate ca dealer-ul insusi era minor, el facand cheta printre colegi pentru cumpararea de droguri, vanzand ulterior…

- In urma cu mai bine de o luna, un antebraț uman, cu urme de mușcaturi de animale, era gasit de un localnic pe un drum din Dragoslavele, Argeș. Anchetatorii au cautat zile bune și cadavrul, ca mai apoi sa afle ca era vorba despre un barbat in varsta de 53 de ani, care a mai avut probleme cu legea. Intre…