- Tenismanul italian Jannik Sinner, locul 9 mondial, a fost eliminat joi in turul 2 la Roland Garros dupa o partida maraton de cinci ore si jumatate de germanul Daniel Altmaier (79 ATP), 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 1-6, 7-6 (7/4), 7-5, desi a avut doua mingi de meci in al patrulea set, relateaza AFP, potrivit…

- Jannik Sinner (9 ATP) a avut parte de un meci epuizant in turul al doilea de la Roland Garros, terminat cu o infrangere surprinzatoare in fața germanului Daniel Altmaier (79 ATP), scor 6(0)-7, 7-6(7), 1-6, 7-6(4), 7-5.

- Capat de drum pentru Radu Albot la Roland Garros. Cel mai bun tenismen moldovean a fost eliminat in turul 2 al Grand Slam-ului francez de Karen Hacioanov, locul 11 in clasamentul mondial. Rusul, care evolueaza sub drapel neutru s-a impus in 3 seturi cu scorul de 6-2, 6-4, 6-2. In pofida eliminarii,…

- Spaniolul Carlos Alcaraz a reușit calificarea in optimile de finala ale turneului „ATP 500” de la Barcelona, dupa ce l-a invins in turul al doilea pe portughezul Nuno Borges (79 ATP), scor 6-3, 6-1.

- Vincent Kompany (36 de ani), antrenorul lui Burnley, ar fi principalul favorit sa o preia pe Tottenham. Spurs s-a desparțit de Antonio Conte dupa ce italianul a criticat metalitatea jucatorilor sai, iar pana la finalul sezonului antrenor principal va fi Cristian Stellini, fostul secund al lui Conte.…

- Karen Khachanov a oferit surpriza zilei de pe tabloul masculin de simplu de la Miami, rusul trecand in doua seturi, scor 7-6(4), 6-4, de Stefanos Tsitsipas, al doilea favorit la caștigarea Mastersului din Florida.

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, locul 5 mondial, finalist la Indian Wells, s-a calificat in turul trei la Miami Open.Rusul, care a avut bye in runda inaugurala, l-a invins in turul doi, scor 6-1, 6-2, pe spaniolul Roberto Carballes (84 ATP), pe care l-a intrecut pentru prima oara in 2021,…

- Carlos Alcaraz și-a respectat statutul de principal favorit al turneului Masters de la Indian Wells, l-a invins in finala pe Daniil Medvedev (cel mai in forma jucator din circuitul ATP) și a redevenit lider al ierarhiei mondiale.