Principalele opțiuni chirurgicale în cazul fibromului uterin Fibroamele uterine sunt excrescențe necanceroase care se dezvolta in uter. Sunt o afecțiune comuna, care afecteaza pana la 80% dintre femei pana la varsta de 50 de ani. In timp ce multe femei cu fibrom uterin pot sa nu prezinte niciun simptom, altele pot prezenta sangerari menstruale abundente, dureri pelvine și alte simptome care le pot afecta semnificativ calitatea vieții. Afla cum iți poate afecta viața aceasta afecțiune dar și care este cea mai simpla metoda de a scapa de fibromul uterin! Modificari ale dietei Pentru a nu exarceba simtomele fibromului uterin, multe femei sunt sfatuite sa iși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este fruntașa in multe și se pare ca sta bine și la capitolul femei insarcinate. Este un loc special de la noi din țara, unde tinerele și doamnele au reușit performanța de a ramane toate insarcinate. Unde are loc aceasta situație și cum de sunt romanii cat mai aproape de Cartea Recordurilor.…

- Google introduce cateva actualizari noi ale cautarii, care sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii sa pastreze controlul asupra informațiilor personale, confidențialitații și siguranței online. Așadar, vor fi lansate noi instrumente pentru a ajuta utilizatorii sa urmareasca și sa ștearga rezultatele…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat ca, de la 1 iulie, femeile insarcinate beneficiaza atat de serviciile medicale decontate de CNAS pana la data respectiva, cat si de servicii noi, potrivit unui comunicat transmis luni de instituție.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca, de la 1 iulie, femeile insarcinate beneficiaza atat de serviciile medicale decontate de CNAS pana la data respectiva, cat si de servicii noi. Potrivit CNAS, pe paliere de asistenta medicala, femeile insarcinate beneficiaza de urmatoarele…

- Nicolae Poiana a vorbit la DC Medical si DC News despre ceasul biologic al femeii si sansele de a ramane insarcinata pe cale naturala. Dr. Nicolae Poiana, medic cu o experienta de peste 40 de ani in specialitatea obstetrica-ginecologie, cu peste 10.000 de nasteri la activ si cu sute de reusite in fertilizarea…

- (P) Cursurile de management te pot ajuta in orice moment al carierei! Iata in ce fel! Mediul de afaceri actual se remarca prin dinamism și prin apariția periodica a unor provocari pe care nimeni nu le-ar fi putut anticipa. Doar in ultimii ani, factori precum pandemia, razboiul sau dezvoltarea inteligenței…

- Ministerul Muncii pregatește noi modificari ale Hotararii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidența a salariaților. Principalele schimbari propuse vizeaza termenul referitor la obligația angajatorului de a transmite suspendarea contractului individual de munca in urma absențelor…

- Au intrat in vigoare modificari la Regulamentul privind stingerea obligatiei fiscale prin compensare si/sau restituirea mijloacelor banesti, și care au menirea de a simplifica procedura de solicitare a restituirii mijloacelor banești din buget, precum și nemijlocit restituirea acestora. Principalele…