Principala televiziune de știri a Europei, Euronews se lansează în România Deocamdata postul consacrat construiește echipa tehnica și redacționala care va constitui filiala Euronews Romania, data lansarii nefiind inca stabilita. Canalul european cauta pentru aceasta poziție un redactor-șef, ”un jurnalist de prima clasa, experimentat și respectat”. Ulterior, acesta va recruta echipa de redactori, in coordonare cu partenerul roman, urmarind sa susțina valorile editoriale ale Euronews -independența și imparțialitate, standarde de etica și integritate și linia editoriala „All Views” a canalului. In ceea ce privește numarul angajaților, estimative, peste 100 de oameni vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

