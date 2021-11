Prin Mecanismul de redresare, România are la dispoziție 2,45 miliarde euro pentru a reseta sănătatea Efectele pandemiei Covid-19 au fost cel mai puternic resimțite in țarile UE cu un sistem sanitar nereformat și cu dotari invechite, așa cum este și cazul Romaniei. In țara noastra, infrastructura medicala slab dezvoltata și precaritatea dotarilor din spitale au fost din nou scoase la iveala de criza sanitara. Criza care a angrenat insa, aproape simultan și o puternica criza economica, cu grave consecințe sociale in toate statele membre UE. parlamentul europeaneuropamarian jean marinescupublicitate Citeste articolul mai departe pe jurnalmehedinti.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmehedinti.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua zile, Consiliul Afaceri Economice și Financiare va aproba Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Moment de la care Ministerul de Finanțe poate solicita Comisiei Europene avansul de 13% din suma alocata Romaniei. 3,9 miliarde euro. Aceștia sunt singurii bani pe care Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la ora 17:30, o ședința la Palatul Cotroceni la care vor participa responsabilii guvernamentali, pentru a gasi soluții la criza Covid din Romania. La intalnire participa premierul Florin Cițu, ministrul sanatații Attila Cseke, ministrul de interne Lucian…

- Declarațiile președintelui Iohannis pot fi urmarite live pe Realitatea Plus și realitatea.net.Romania se afla pe primul loc in Europa și pe primele poziții in lume dupa numarul de infectari, decese și bolnavi in stare grava, internați la ATI.Criza sanitara este amplificata de cea politica, in condițiile…

- Comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, și-a oferit joi, in cadrul unei discuții telefonice avute cu ministrul Sanatații Cseke Attila, sprijinul pentru sistemul sanitar romanesc. „Astazi l-am sunat pe ministrul Sanatații din Romania, Cseke Attila, pentru a-mi oferi sprijinul pentru situația…

- Autoritațile anunța ca joi, in spitalele din Romania, sunt doar doua paturi libere in secțiile ATI COVID, unul in Cluj și unul in Brașov. La acest moment, in București nu sunt paturi libere. Potrivit CNCAV, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.374 de paturi de…

- Romania are o oportunitate uriasa de a finanta proiectele pe digitalizare prin PNRR, avand la dispozitie 1,9 miliarde de euro, a declarat, miercuri, Barna Tanczos, ministrul interimar al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in cadrul evenimentului "Ghiseul.ro - 10 ani de plati online". "Fara doar…

- Ministerul Muncii are la dispozitie 368 de milioane de euro, prin PNRR, pentru a sustine reforma marilor sisteme publice, pentru infrastructura sociala si pentru digitalizarea institutiilor care tin de minister, a aratat ministrul de resort, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook. "Romania…

- Criza provocata de pandemia de Covid-9, dar si cea determinata de inconstienta clasei politice, au dus la imprumuturi in nestire. Astfel ca datoria externa a Romaniei a ajuns la cote alarmante. Trebuie sa le returnam creditorilor cu 6,058 miliarde de euro in plus. Datoria externa pe termen lung a insumat…