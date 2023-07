Primul vaccin contra BRONȘIOLITEI la sugari a fost autorizat pentru utilizare în Europa Foarte contagios, virusul respirator sincitial (VRS) poate provoca, in formele sale cele mai severe, pneumonii si bronsiolite care duc la mii de decese si la sute de mii de spitalizari la nivel global.''Abrysvo este primul vaccin impotriva VRS indicat pentru imunizarea pasiva a bebelusilor de la nastere la sase luni dupa ce vaccinul i-a fost administrat mamei in timpul sarcinii'', a anunțat EMA, potrivit AgerpresVaccinul Pfizer ''este de asemenea indicat pentru imunizarea activa a adultilor cu varsta peste 60 de ani'', a adaugat agentia de reglementare europeana intr-un comunicat.Dupa gripa si… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

