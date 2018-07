Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar o zi inaintea expirarii termenului de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției de șef al DNA, niciun procuror nu și-a inregistrat candidatura. Cu toate acestea, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, pentru Mediafax, ca este ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, transmite ca niciun procuror nu s-a inscris inca in cursa pentru sefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidatilor va fi mai mare decat cel de la concursul pentru functia similara de la DIICOT (unde au fost...

- Ministrul Justitiei a declarat, joi dimineata, ca atunci cand a verificat, in urma cu o zi, niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru sefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidatilor va fi mai mare decat cel de la concursul pentru functia de manager DIICOT, scrie

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineața, ca pana ieri niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru șefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidaților va fi mai mare decat cel de la concursul pentru funcția de manager al DIICOT.„Fiți de acord ca nu monitorizez…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat de ce l-a propus pe Felix Banila la sefia DIICOT, in locul celui care a condus pana acum institutia, Daniel Horodniceanu. Conform reglementarilor legale in vigoare, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader s a intalnit astazi la Constanta cu prefectul Ioan Albu si cu presedintele CJC, Marius Horia Tutuianu. Ulterior, va merge la Curtea de Apel Constanta si la Penitenciarul Poarta Alba unde va avea o intrevedere cu directorul unitatii de detentie.Azi m am intalnit cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader se va intalni maine la Constanta cu prefectul Ioan Albu. Ulterior, va merge la Curtea de Apel Constanta si la Penitenciarul Poarta Alba unde va avea o intrevedere cu directorul unitatii de detentie. De asemenea, maine la Constanta vor ajunge ministrul agriculturii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este așteptat sa anunțe propunerea pentru conducerea DIICOT. Reamintim ca, pentru aceasta funcție depunandu-și candidatura doi procurori, actualul șef al instituției, Daniel Horodniceanu, și Felix Banila, de la Parchetul Tribunalului Bacau.