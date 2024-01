Gabriel Attal, in varsta de 34 de ani, este cel mai tanar șef al guvernului francez și primul homosexual asumat in acest post. Noul premier, Gabriel Attal, care o inlocuiește pe Elisabeth Borne , este un apropiat al președintelui Emmanuel Macron și a devenit un nume cunoscut in calitate de purtator de cuvant al Guvernului pe vremea pandemiei de COVID. La acest moment, Attal este unul dintre cei mai populari politicieni francezi in sondaje, fiind considerat un ministru inteligent (deținea, pana la momentul numirii in funcția de premier, portofoliul de la Educație), care s-a descurcat de minune…