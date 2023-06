Amnezie la concertul lui Taylor Swift. Mai mulți fani nu-și mai amintesc nimic din timpul show-ului

La un moment dat, Taylor Swift avea o piesă în care unul dintre versuri spunea așa „Hold on to the memories, they will hold on to you” . Ei bine, pare că nu s-a aplicat și în cazul fanilor care au participat… [citeste mai departe]