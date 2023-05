Primul medicament împotriva agitației cauzate de Alzheimer. Japonezii au obținut aprobarea FDA Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a aprobat joi brexpiprazolul de la Otsuka Pharmaceutical, pentru tratarea agitației la pacienții cu Alzheimer, devenind astfel primul medicament aprobat pentru aceasta indicație, a anunțat compania intr-un comunicat citat de Reuters, scrie Mediafax. Decizia vine dupa ce, in aprilie, un comitet consultativ a votat cu 9-1 ca firma are suficiente date pentru a identifica populația la care beneficiile tratamentului depașesc riscurile acestuia. CITESTE SI Dupa ce SUA au trimis peste 600 de modele de arme in Ucraina, Cehia pluseaza cu avioane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a aprobat joi brexpiprazolul de la Otsuka Pharmaceutical, pentru tratarea agitației la pacienții cu Alzheimer, devenind astfel primul medicament aprobat pentru aceasta indicație, a anunțat compania intr

