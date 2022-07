Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din San Francisco au declarat joi stare de urgența in domeniul sanatații publice, ca raspuns la raspandirea tot mai mare a cazurilor de variola a maimuței in oraș, potrivit San Francisco Chronicle.

- Comisia Europeana (CE) a aprobat o extindere a unui vaccin produs de grupul farmaceutic Bavarian Nordic – Imvanex – in lupta impotriva raspandirii variolei maimutei, anunta luni laboratorul danez, relateaza AFP. Aceasta unda verde intervine dupa cea a Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care si-a…

- Guvernul Ungariei a decretat stare de urgenta si a aprobat un plan de masuri care cuprinde sapte puncte. Ca parte a acestor masuri, de la 1 august, guvernul va asigura tarifele reduse pentru gaze naturale si curent electric livrate populatiei doar pana la nivelul unui consum mediu – a anuntat, miercuri,…

- Italia a declarat, luni, stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters. Decretul guvernamental va permite autoritaților sa treaca peste formalitați…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut apel, vineri, la ”actiuni urgente” in fata variolei maimutei in Europa, in contextul triplarii cazurilor inregistrate in ultimele doua saptamani pe continent, relateaza AFP. Directorul regional al OMS a cerut tarilor europene, intr-un comunicat, ”sa-si…

- Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii se va reuni joi pentru a evalua daca variola maimutei trebuie considerata o „urgenta de sanatate publica internationala”. Expertii independenti vor examina daca lumea trebuie alertata cu privire la o amenintare crescanda pentru sanatate, iar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, referindu-se la variola maimutei, ca recomandarea de precautie in alegerea partenerilor trebuie sa ramana in vigoare pentru ca lucrurile sa fie tinute sub control. „As vrea sa fac si eu o clarificare pentru ca eu am dat un interviu catorva colegi…

- Spania va incepe vaccinarea contactele apropiate ale cazurilor confirmate cu variola maimuței, dupa ce numarul persoanelor confirmate cu acest virus a ajuns la 242, a anunțat Ministerul Sanatații spaniol, relateaza Mediafax. Din cauza stocului redus de vaccinuri, doar cei care au fost in contact apropiat…