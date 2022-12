Stiri pe aceeasi tema

- Eliberat din inchisoarea din SUA, cetațeanul rus Viktor Bout a devenit membru al Partidului Liberal-Democrat din Rusia, a comunicat Interfax, citandu-l pe președintele Comitetului pentru probleme internaționale al Dumei de Stat a Rusiei, Leonid Sluțki. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Celebrul traficant rus de arme Viktor Bout, supranumit „Negustorul morții” care a fost schimbat saptamana trecuta cu jucatoarea americana de baschet Brittney Griner, s-a alaturat oficial randurilor Partidului Liberal-Democrat din Rusia, o formațiune politica populista și de

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a introdus un amendament la proiectul de lege privind posibilitatea revocarii cetațeniei ruse dobandite, care a fost aprobat in prima lectura, informeaza agenție de presa rusa Interfax . Potrivit amendamentului introdus de liderul de la Kremlin, o persoana…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia, Leonid Slutki, a dat asigurari ca Rusia va reveni cu certitudine la Herson. Rusia va reveni cu certitude la Herson, acesta este un ținut istoric rusesc, a scris Leonid Slutki, șeful Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de Stat a Rusiei si liderul…

- Șefii comisiilor de aparare și de securitate din Duma de Stat a Rusiei i-au solicitat procurorului general al Rusiei sa investigheze modul in care au fost cheltuite fondurile alocate pentru finanțarea mobilizarii in Rusia, in spatele frontului, a declarat un membru al Comitetului pentru aparare a…

- Elon Musk a fost aspru criticat dupa ce a propus ca Rusia sa pastreze Crimeea. De asemenea, cel mai bogat om din lume a facut mai multe propuneri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia. Miliardarul Elon Musk a publicat pe rețelele de socializare un sondaj in care le cere urmaritorilor sai sa voteze pentru…

- Președintele rus, Vladimir Putin, anunțat, vineri, intr-un discurs susținut la Kremlin, anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zapororjie. ”Stimați cetațeni ai Rusiei, cetațeni ai Republicilor Populare Donetsk și Lugansk, ai regiunilor Herson, Zaporojie, Duma de Stat și toata Federația…