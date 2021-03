Stiri pe aceeasi tema

- Gibraltarul este prima țara din lume care și-a vaccinat intreaga populație adulta impotriva coronavirusului, informeaza digi24 . Matt Hancock, secretar de stat in ministerul Sanatații din Marea Britanie, a anunțat Camera Comunelor ca teritoriul britanic a atins ieri aceasta performanța. „Sunt incantat…

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a indemnat miercuri la calm si la continuarea administrarii impotriva COVID-19 a vaccinului produs de AstraZeneca, dand asigurari ca nu exista dovezi ca acesta ar provoca formarea de cheaguri de sange, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Utilizarea…

- Peste 15 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in Marea Britanie pana duminica, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt…

- Marea Britanie a depasit pragul de 15 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza…

- De la debutul campaniei de vaccinare in masa din Regatul Unit al Marii Britanii au fost vaccinate aproximativ doua milioane de persoane. “In ultima saptamana am vaccinat mai multi oameni decat in toata luna decembrie, astfel ca acceleram procesul”, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, la BBC…

- Marea Britanie a vaccinat pana acum aproximativ doua milioane de persoane impotriva Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. “In ultima saptamana am vaccinat mai multi oameni decat in toata luna decembrie, astfel ca acceleram procesul”, a afirmat Hancock la…

- Regatul Unit al Marii Britanii a aprobat vineri inca un vaccin anti-coronavirus. Agenția de reglementare medicala a aprobat vaccinul dezvoltat de Moderna. Conform Reuters, ministerul Sanatații din Marea Britanie va achiziționa peste 10 milioane de doze de vaccin. „Deja am vaccinat aproape 1,5 milioane…

- Ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock s-a declarat „incredibil de ingrijorat” de tulpina de coronavirus descoperita in Africa de Sud. „Este o problema chiar mai mare” decat cea din Marea Britanie, a apreciat Hancock intr-un interviu acordat postului BBC Radio.