Primul Ford Mustang Dark Horse va fi vândut la licitație. Banii, donați în scopuri caritabile De ceva timp incoace, Ford și-a creat o tradiția: vinde la licitație primul exemplar al unui model nou, iar banii ii doneaza in scopuri caritabile. Spre exemplu, primul Mustang de ultima generație a fost vandut cu 490.000 de dolari. Acum, constructorul din Dearborn anunța ca aceeași soarta o va avea și primul Mustang Dark Horse. Exemplarul cu numarul de șasiu 001 va fi vandut la licitația organizata de casa Barrett-Jackson in data de 27... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alocarea din bugetul local pentru sarbatoarea de 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane a fost redusa cu suma de 50.000 de lei, bani donați de firma Terapia, a anunțat primarul Emil Boc in ședința Consiliului Local de marți, 9 ianuarie.

- Un ton roșu a fost vindut pentru puțin peste 114 milioane de yeni, echivalentul a 720.000 de euro, la tradiționala licitație de inceput de an la piața de pește din Tokyo. Exemplarul de 238 de kilograme, capturat in largul portului Oma, in nordul prefecturii Aomori, depașește cotația de anul trecut,…

- Anul 2023 a fost cel de-al șaptelea an in care persoanele fizice platitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit catre o organizație necomerciala sau o entitate religioasa. Astfel, 41 896 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuala…

- Cadrele militare și funcționarii cu statut special din cadrul tuturor instituțiilor publice din Timișoara vor susține doua concerte caritabile de colinde. Banii pe care ii vor aduna vor ajunge la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”.

- Qatar Sports Investments, proprietarul campioanei Franței, a cedat o „optime” din PSG pentru 4,25 miliarde de euro. E a doua cea mai scumpa vanzare a unei parți a clubului, dupa ce Todd Boehly a achiziționat Chelsea cu 5 miliarde de euro in mai 2022. Banii pentru PSG au fost platiți de Arctos Sport…

- La mai bine de 111 ani de la scufundarea Titanicului, suveniruri de pe vasul de lux au fost scoase la licitatie sambata, printre acestea figurand si un meniu al unei cine servite la clasa intai, informeaza DPA.

- Tabloul „Femme a la montre”, al celebrului pictor spaniol Pablo Picasso, a fost vandut la licitație cu suma de 139,3 milioane de dolari. Casa de licitație Sotheby's la New York este cea care a obținut unul dintre cele mai mari prețuri pentru o opera a artistului catalan.

- O colecție remarcabila de arta, mobilier, argintarie, ceramica și bijuterii, pastrat in cadrul patrimoniului privat al dinastiei Rothschild, s-a vandut cu peste 62,6 milioane de dolari in cadrul mai multor licitații organizate de celebra casa de licitații Christie's New York.