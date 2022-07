Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat miercuri, in cursul summitului NATO de la Madrid, ca va debloca un miliard de lire sterline (1,16 miliarde de euro) pentru ajutor suplimentar acordat Ucrainei in raspuns la invazia rusa si care va include sisteme de aparare antiaeriana si drone, relateaza AFP.

- Germania se teme de un dezastru economic daca Rusia nu mai livreaza gaze. Vestea a fost adusa chiar de ministrul economiei, Robert Habeck. Riscul unei penurii de gaz in aceasta iarna se profileaza de cand gigantul rus Gazprom a redus drastic livrarile prin gazoductul Nord Stream de care Germania este…

- Guvernul german pregateste un pachet de ajutor, in valoare de mai multe miliarde de euro, pentru grupul energetic Gazprom Germania, fosta subsidiara a grupului rus Gazprom, in ideea de a ajuta firma sa acopere costurile mari cu achizitiile aparute in urma razboiului din Ucraina.

- Marea Britanie a declarat ca va oferi inca 1,3 miliarde de lire sterline (1,6 miliarde de dolari) in sprijin militar Ucrainei, anuntul fiind facut inaintea unui apel video planificat duminica de liderii G7 cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza Reuters, conform News . Premierul Boris…

- Presedintele amerrican urmeaza sa-si reitereze ”sustinerea ucrainenilor care-si aparar tara si libertatea impotriva razboiului Rusiei” intr-o alocutiune, anunta Casa Alba. Aceasta ”asistenta militara si in domeniul securtatii” uriasa reprezinta echivalentul ”armamentului si munitiei trimise poporului…

- Guvernul german a anuntat vineri ca doreste sa deblocheze peste un miliard de euro ca ajutor militar pentru Ucraina, dar fara a preciza la ce vor fi folositi banii, in timp ce Kievul se plange ca nu primeste arme grele de la Berlin, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „In actuala situatie, principala problema a companiilor este sa-si asigure lichiditatile pe termen scurt si, prin urmare, trebuie sa sprijinim firmele si industriile cu instrumente de credit", au informat cele doua ministere.Conform planului, Guvernul va oferi imprumuturi estimate la sapte miliarde…

- ”Este posibil sa avem o criza economica, fara doar si poate, am avut si cu comisarul european pe economie, domnul Gentiloni, o discutie pe cifre”, a spus liderul PSD, precizand ca ”riscul major este sa vedem de unde va veni aceasta criza”. ”Nu Romania va declansa aceasta criza, este evident. Sunt tarile…