Primul centru pentru adulții cu autism se deschide la Prejmer La Prejmer, in județul Brașov, la inițiativa Asociației Copiii de Cristal, este pe cale sa se deschida primul centru rezidențial pentru adulții cu autism din Romania. In cadrul acestuia, va funcționa și centrul de zi pentru terapia necesara copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale. Ca proiectul sa fie pus cu succes in practica, mai are nevoie de bani. Cei interesați pot sa faca donații in bani sau materiale de construcții catre Fundația Comunitara Brașov, unde proiectul a fost inscris in programul Brașov Heroes, sau pot sa participe, ca ambasadori ai proiectului, la strangerea de fonduri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

