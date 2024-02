Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Lazar este, fara indoiala, cel mai bogat pensionar din Alba Iulia și primește luna de luna o suma echivalenta cu nu mai puțin de 50 de pensii minime. Banii intra in buzunarele fostului procuror pentru ca, in Romania, magistrații au in continuare dreptul la indemnizații speciale. Augustin Lazar…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele privind numirea procurorilor-șefi in funcțiile de conducere ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). Potrivit deciziilor prezidențiale: Mihaela Iorga Moraru va ocupa funcția…

- Unul dintre consilierii guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Eugen Radulescu, a declarat duminica, la Digi24, ca Romania este singura țara civilizata care permite ca unele persoane sa iasa la pensie la varsta de 45 de ani.„Eu nu ma pot abține sa spun ca avem problema colosala a pensiilor speciale,…

- In plin scandal al pensiilor speciale si al majorarii veniturilor seniorilor, incepand cu 2024, autoritatile au fost de-acord sa dezvaluie cine incaseaza cea mai mare pensie din Romania si care este cuantumul acesteia. Surprinzator, dar nu o primeste un pensionar „special”. Cea mai mare pensie: 94.000…

- Cea mai mare pensie din Romania este in valoare de 94.000 de lei, a anuntat explicat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Astfel, intr-o singura luna romanul respectiv incaseaza valoarea a 45 de salarii minime nete, adica circa 37.000 de euro. Daca cea mai mare pensie din Romania este de 94.000…

- Cea mai mare pensie publica din sistemul de stat este a unui roman care a avut venituri pentru care s-a platit CAS de 25% și este in valoare de 94.000 de lei, a anuntat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.Astfel, intr-o singura luna romanul respectiv incaseaza valoarea a 45 de salarii minime…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat marti ca isi sustine afirmatia referitoare la faptul ca dosarul privind achizitia de vaccinuri anti-COVID ar fi „cel mai mare malpraxis judiciar” pe care l-a vazut de cand a intrat in politica. Precizarile au fost facute dupa ce Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Sectia pentru Judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in sedinta de marti, 28 noiembrie 2023, propunerea privind eliberarea din functie prin pensionare a Marinelei Mitan, judecator la Tribunalul Constanta. Printre cauzele judecate de Marinela Mitan se numara, potrivit…