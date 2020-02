Stiri pe aceeasi tema

- Malaysia a anuntat sambata ca o pasagera de origine americana, in varsta de 83 de ani, de pe un vas de croaziera care a acostat in Cambodgia, a fost testata pentru noul coronavirus, rezultatul fiind pozitiv informeaza Reuters, citata de Agerpres.Femeia din Statele Unite s-a imbarcat vineri in Cambodgia…

- Statele Unite vor trimite un avion pentru a prelua pasagerii americani aflati la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia din cauza virusului gripal Covid-19, informeaza agentia Reuters.

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la…

- Numarul de decese confirmate cauzate de noul coronavirus în China a ajuns la cel putin 490, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat miercuri 65 de noi cazuri de deces, relateaza AFP. În actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia Hubei (centru), epicentrul…

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Australia a confirmat luni al cincilea caz de imbolnavire cu coronavirus, oficialii din domeniul sanatații anunțand ca este vorba despre o femeie de 21 de ani care a calatorit de la Wuhan la Sidney inaintea interdicțiilor de calatorie impuse de China, potrivit Reuters, citata de Mediafax. Femeia a calatorit…

