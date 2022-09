Stiri pe aceeasi tema

Primii 14 kilometri ai Autostrazii Sibiu-Pitesti ar putea fi deschisi circulatiei in acest an, pe sectiunea Sibiu-Boita, a anunțat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, potrivit Rador.

- Primii 14 kilometri ai Autostrazii Sibiu-Pitesti ar putea fi deschisi circulatiei in acest an, in timp ce pe primii kilometri ai Autostrazii Moldovei s-ar putea circula din 2024, potrivit CNAIR.

- Lucrarile pe santierul tronsonului 3 al DX 12 (drumul expres Craiova - Pitesti) au ajuns la stadiul fizic de 42%, a anuntat duminica, pe Facebook, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit agerpres. Fii la curent cu cele…

- „Lucrarile pe santierul tronsonului 3 al DX 12 (Craiova – Pitesti) au ajuns la stadiul fizic de 42%! In teren sunt mobilizate 250 de utilaje si 905 muncitori care executa lucrari la terasamente, montare armatura, cofrare si turnare beton la poduri. Termenul contractual pentru finalizarea lucrarilor…

- Stadiul lucrarilor la sectiunea 5 din Autostrada Sibiu-Pitesti a ajuns la 15%, iar constructorii trebuie sa recupereze intarzierile pentru ca traficul sa se deschida in anul 2025, a scris sambata, pe Facebook, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii…

- In 20 de luni ar trebui sa fie gata 14 poduri si un pasaj de 550 m N. Dumitrescu In aceasta luna va incepe construcția la prima secțiune a autostrazii care o sa asigure conexiunea dintre Muntenia și Moldova. Anunțul a fost facut de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a precizat ca, din…

- Cristian Pistol, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a dezvaluit, intr-un interviu acordat Money.ro, cat de disciplinat este in trafic. De asemenea a raspuns la intrebarea daca ii este dor de anonimat și a spus daca a avut vreodata o porecla. – Sunteți disciplinat…

- Conduce o companie de interes strategic national, poate cea mai vizibila si supusa analizei opiniei publice, de vreme ce, in Romania, situatia drumurilor a devenit proverbiala, in timp. Cu toate acestea, isi propune ca in mandatul sau in functia de Director General al Companiei Nationale de Administrare…