Vom avea un nou drum expres. Ministrul Transporturilor , Sorin Grindeanu, a transmis ca pe 28 martie va fi inaugurat un nou drum expres in Romania. Mai exact, este vorba de drumul care va lega centura Oradea de Autostrada Transilvania (A3), construit de Strabag. „Cei 19 km ai drumului care va asigura legatura dintre Centura Oradea și A3 (Autostrada Transilvania) au fost construiți din bani europeni (POIM)”, se arata in postarea de pe pagina de Facebook a ministrului Transporturilor. Potrivit acestuia, in urmatorii ani, acest sector fi prelungit pana la Arad și se adauga coridorului de mare viteza…