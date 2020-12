Primești o zi liberă dacă te autorecenzezi Salariatii care se vor autorecenza prin intermediul internetului, la recensamantul din 2021, au dreptul la o zi libera, platita de angajator, conform legii. Ordonanța de Urgența nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 prevede ca persoanele salariate care se autorecenzeaza prin intermediul internetului au dreptul la o zi libera, platita, in scopul incurajarii utilizarii cu predilectie a acestei metode. Dovada autorecenzarii on-line se realizeaza prin prezentarea codului de confirmare a incheierii cu succes… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

