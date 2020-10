Stiri pe aceeasi tema

- Primul lot de 12 transportoare Piranha V va fi trimis spre Craiova, luni noaptea, de la Uzina Mecanica Bucuresti, dupa cum informeaza Ministerul Apararii Nationale.In urma cu o saptamana, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, anunta ca primele 36 de transportoare blindate Piranha V vor ajunge…

- Ministerul Apararii Naționale a informat ca primul lot de 12 transportoare Piranha V va fi trimis spre Craiova, luni noaptea, de la Uzina Mecanica Bucuresti, și va ajunge sub comanda militarilor Batalionului 26 Infanterie informeaza Agerpres. In urma cu o saptamana, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca,…

- Primul lot de 12 transportoare Piranha V va fi trimis spre Craiova, luni noaptea, de la Uzina Mecanica Bucuresti, dupa cum informeaza Ministerul Apararii Nationale. In urma cu o saptamana, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, anunta ca primele 36 de transportoare blindate Piranha V vor ajunge in viitorul…

- Ministerul Apararii anunta ca, in zilele urmatoare, la Craiova vor ajunge primele transportoare blindate PIRANHA V. De altfel, militarii craioveni sunt primii inzestrati cu astfel de transportoare. Este vorba de un prim lot, de 36 de transportoare blindate. Ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel…

- Primele 36 de transportoare blindate PIRANHA V vor pleca in zilele urmatoare spre beneficiarii finali, Scorpionii Rosii de la Craiova, dupa ce au trecut cu bine de etapa receptiei calitative la Uzina Mecanica Bucuresti, precizeaza ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. "Sunt increzator ca acestea vor trece…

- Primele 36 de transportoare blindate Piranha V vor pleca in zilele urmatoare spre beneficiarii finali, Scorpionii Roșii de la Craiova, a anunțat ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, conform unui comunicat.Ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, si seful Statului Major…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a anunțat ca primele 36 de transportoare Piranha V sunt gata de livrare, acestea adaugandu-se celor doua F-16 și primului sistem Patriot intrate in dotarea armatei in acest an. Cu o intarziere de aproape doi ani, primele transportoare blindate Piranha V sunt livrate…

- Primele 36 de transportoare blindate Piranha 5 vor intra in dotarea Armatei Romane. Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a anunțat ca blindatele „vor pleca in zilele urmatoare” spre militarii din batalionul „Scorpionii Roșii” de la Craiova.