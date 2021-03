Dejeanul Catalin Itu a bifat, aseara, primele sale minute la EURO 2021, in partida dintre Romania și Olanda, 1-1. Echipa naționala de tineret a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 1-1, cu selectionata similara a Țarilor de Jos, in meciul de debut la Campionatul European de Tineret, in cadrul grupei A. ”Portocala mecanica” a deschis scorul in minutul 16, in urma unei lovituri de colț, Schuurs reluand mingea in poarta cu o lovitura de cap. Romania a egalat in minutul 20, prin Andrei Ciobanu, care a transformat impecabil o lovitura libera de la 20 de metri, direct in vinclul porții adverse. Fotbalistul…