Primele imagini cu interiorul succesorului lui Aventador: 7 moduri de rulare Dupa ce am vazut imagini cu exteriorul și cu motorul succesorului lui Aventador, constructorul italian ne arata acum și primele imagini cu interiorul viitorului hypercar hibrid. Imaginile in sine se concentreaza asupra noului instrumentar digital, care iși schimba aspectul in funcție de modul de rulare selectat. Și ca tot vorbeam de modurile de rulare, viitorul Lamborghini LB744 va avea nu mai puțin de 7 moduri de rulare. Acestea sunt: Recharge, Hybrid,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

