- O persoana a decedat si alte sase au ramas incarcerate intr-un microbuz, in urma unui accident care s-a produs, vineri, pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad-Timisoara, la iesirea spre localitatea Giarmata.

- Nicolae Guța a implinit ieri varsta de 52 de ani și a primit multe urari frumoase din partea apropiaților. Manelistul a renunțat la chermezele cu fast din anii trecuți și a ales sa petreaca liniștit, in sanul familiei.

- Dacia Sandero 2020 a tot aparut prin orase, dar camuflata. Din acele poze, au putut fi generate cateva imagini ca sa stii ce ar pregati Renault pentru Dacia anul viitor. Masina ar fi prezentata abia spre finalul anului, in toamna, dar poate vom avea un preview si inainte de septembrie. Platforma CMF-B…

- Alexandru Mitrita s-a casatorit civil cu Alesia, dupa o relatie de mai mult timp. In luna februare a acestui an, fotbalistul si-a cerut iubita in casatorie. MAREA CONTROVERSA de la nunta fiicei lui GIGI BECALI. Abia acum s-a aflat ADEVARUL Cea care a dat vestea este chiar Alina Andreea,…

- Caz cutremurator la Timișoara. O femeie și doi copii au murit dupa dezinsecția de pe scara blocului in care locuiau. Conform știrileprotv.ro , noua persoane de pe acea scara de bloc au ajuns la spital. Primele informații arata ca unul dintre cei doi copii decedați avea doar 10 zile. “15 apeluri au…

- Vineri, la ora 10:00, Andrei Niculae a inceput #MaratonulLuiNiculae #5, adica 48 de ore on-air la Virgin Radio Romania. Fara alte comentarii, vezi in imagini pe virginradio.ro cum a aratat acest start: Vezi toate momentele video din #MaratonulLuiNiculae 5

- Pentagonul a dezvaluit miercuri mai multe detalii despre operatiunea de la sfarsitul saptamanii trecute in care a murit liderul gruparii jihadiste Stat Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, inclusiv o inregistrare video declasificata in care se poate vedea intrarea trupelor speciale americane in incinta…