- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a avertizat, joi seara, cu ocazia summitului Consiliului European, ca nu ar fi bine ca Germania sa se "autoizoleze" in cadrul Uniunii Europene, in contextul disputelor in materie de energie si aparare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderii europeni inca nu s-au pus de acord in privinta plafonarii pretului la gazul rusesc. De altfel, criza din energie va fi discutata la Consiliul European, care incepe maine la Bruxelles.

- Liderii UE, inclusiv președintele Klaus Iohannis, se reunesc joi și vineri in cadrul Consiliului European, unde vor discuta in vederea agrearii unor masuri suplimentare necesare pentru a asigura securitatea aprovizionarii și scaderea prețurilor la energie, pornind de la pachetul de propuneri prezentat…

- Uniunea Europeana va propune utilizarea a pana la 40 de miliarde de euro de la bugetul comunitar pentru a ajuta populatia si companiile sa faca fata majorarii preturilor la gaze din cauza crizei energetice, informeaza Bloomberg. Comisia Europeana va oferi guvernelor capacitatea de a folosi actualele…

- ”Sustinem mult acest lucru”, a declarat presedintele francez la o reuniune a antreprenorilor, organizata de Banca Publica de Investitii, la Paris. ”Ii vom convinge pe ceilalti europeni”, ”cel mai tarziu” pana la summitul UE din perioada 21-21 octombrie, la Bruxelles, a dat asigurari seful statului francez.…

- Comisia Europeana intentioneaza sa anunte noi masuri pentru a contracara o criza energetica fara precedent prin reducerea fluctuatiilor extreme de pe piata, cresterea lichiditatii si reducerea pretului gazelor naturale, informeaza Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar. Potrivit surselor,…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Ministrii energiei din tarile Uniunii Europene vor participa la o la reuniunea extraordinara convocata la Bruxelles in 9 septembrie. Comisia Europeana ar urma sa puna pe masa un set de masuri, iar informațiile despre el au inceput sa circule. In esența, Comisia ar urma sa…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana se intalnesc, astazi, pentru a gasi solutii la o eventuala criza energetica ce ar putea avea loc la iarna, dupa ce Rusia a anuntat deja ca va reduce livrarile de gaze catre Germania din cauza unor probleme tehnic