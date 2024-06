Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, in ziua alegerilor locale și europarlamentare, intra in vigoare avertizarea meteorologica de Cod portocaliu pentru canicula și disconfort termic accentuat, valabila pana marți. Aceasta vizeaza 12 județe din sudul țarii, inclusiv Capitala, potrivit directorulului general al Administrației Naționale…

- Ministrul grec al turismului, Olga Kefalogianni, și ministrul guvernanței digitale, Dimitris Papastergiou, au anunțat luni o noua aplicație digitala pentru turismul elen, mAiGreece, scrie eKathimerini. Aplicația le va oferi turiștilor informații inclusiv in limba romana despre obiective turistice, plaje,…

- Limba si literatura noastra trebuie duse mai departe, pentru ca ”e felul nostru de a fi pe aceasta lume”, le-a spus presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan-Aurel Pop, celor prezenti astazi laTargul Bookfest, la lansarea cartii sale „Moldova medievala vazuta dinspre Transilvania”. Ioan-Aurel Pop…

- ​​Al doilea tronson din Moldova al Autostrazii „Unirii A8, care va lega Transilvania de Moldova a fost scos la licitația de proiectare și execuție. Este practic și primul lot montan din A8 scos la licitație. Este vorba despre tronsonul de 19,3 km dintre Leghin și Pipirig, in apropiere de Tg. Neamț.…

- Detalii tulburatoare ies la iveala in cazul dispariției Dankai, fetița in varsta de 2 ani din Serbia, care este așteptata cu disperare de catre parinți acasa. Conform informațiilor, copila ar fi fost rapita de doua femei de origine romana, iar ultima data a fost vazuta in orașul Viena. Danka Ilic,…

- In ziua de 1 Aprilie 1881, in satul Rasinari, Sibiu, in Transilvania, se naste Octavian Goga, poet roman ardelean de origine aromana, politician de extrema dreapta si prim-ministru al Romaniei. La 1 aprilie 1881 in satul Rasinari, Sibiu, Transilvania, se naste Octavian Goga, poet roman ardelean de origine…

- Oficialii de la Bruxelles estimeaza pentru economia romaneasca, in 2024, o creștere de pana la 2,9%, de peste trei ori mai mare comparativ cu nivelul Uniunii Europene previzionat de Comisia Europeana, arata PSD. In ultimii ani, multe țari din UE, dar și la nivel global se confrunta cu o stagnare sau,…

- Operatorul aerian maghiar low cost Wizz Air suspenda doua dintre cele patru rute regulate pe care le opera de pe aeroportul Transilvania din Targu-Mures. Astfel, incepand cu data de 28 martie, Wizz Air nu va mai efectua cursele spre aeroporturile din Dortmund si Munchen (Memmingen). Practic, traficul…