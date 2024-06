Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL-PSD la Primaria Sectorului 1, George Tuța, spune ca caștigat alegerile de duminica, potrivit „centralizarii noastre” și respinge acuzațiile de frauda lansate de contracandidata sa, Clotilde Armand, primar in funcție, susținuta in cursa electorala de Alianța Dreapta Unita, relateaza News.ro.„Voturile…

- Nicusor Dan s-a clasat pe primul loc la alegerile pentru functia de primar general al Capitalei, cu 47,56% din voturi, urmat de Gabriela Firea – 22,18%, potrivit rezultatelor partiale prezentate marti dimineata de Autoritatea Electorala Permanenta. Conform datelor centralizate din 1.215 de sectii de…

- „Cifrele nu mint”, este mesajul lui George Tuța, candidatul PSD-PNL, dupa ce Clotilde Armand a cerut renumararea voturilor pentru Primaria Sectorului 1 al Capitalei. „Cifrele nu mint. Oamenii au votat pentru recladirea Capitalei Capitalei. Orice calcul arata tot asta. Nimeni nu mai poate intoarce votul…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a calificat situatia de la Biroul electoral al Sectorului 1 ca fiind „extrem de grava” si a spus ca pare ca cineva vrea sa-i aduca pe oamenii aflati acolo „la exasperare”, adaugand ca actualul edil trebuie sa se impace cu ideea ca a pierdut alegerile. „Oamenii imi spuneau,…

- PNL Sector 1 a susținut luni dimineața, 10 iunie, ca George Tuța, candidatul PNL-PSD, a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, potrivit numaratorii paralele a voturilor. Anterior, ultimele rezultate exit poll, publicate duminica seara, 9 iunie, susțineau ca Clotilde Armand, primarul USR in…

- PNL Sector 1 susține luni dimineața, 10 iunie, ca George Tuța, candidatul PSD-PNL, a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, potrivit numaratorii paralele a voturilor. Anterior, ultimele rezultate exit poll, publicate duminica seara, indicau ca Clotilde Armand, primarul USR in funcție al Sectorului…

- George Tuța, candidatul alianței PNL-PSD la Primaria Sectorului 1, arata cifrele dezastrului din mandatul lui Clotilde Armand: primaria condusa de aceasta a atras doar 0,5% din totalul fondurilor UE din Politica de Coeziune pentru București in 2020 – 2024. George Tuța precizeaza ca din totalul de 754,8…

- Cristian Popescu Piedone are deplina incredere in fiul sau și este convins ca acesta va reuși sa caștige alegerile pentru Primaria Sectorului 5. Actualul edil de la Sectorul 5 spune ca nu l-ar fi aruncat in lupta pe Vlad Popescu fara sa știe ”ce poate”. ”S-a speculat ca familia Piedone… In viața, copiii…