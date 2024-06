Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite in timpul unui rodeo din Oregon, sambata seara, dupa ce un taur a sarit peste un gard in timpul probei finale și a lovit spectatorii din mulțime. Momentul a fost surprins de un spectator si a devenit viral pe internet.

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc astazi la magazinul Dedeman din Botoșani. Potrivit ISU Botoșani, explozia s-a produs in jurul orei 10:00, iar la fața locului s-au deplasat imediat echipaje de pompieri, ambulanțe și SMURD. Magazinul a fost evacuat imediat dupa explozie, iar din primele…

- Una din victimele accidentului grav produs marti seara in localitatea Petris din judetul Bistrita-Nasaud, in urma caruia un adolescent a murit, iar alți șapte au fost raniți, a fost transferata la un spital din Cluj-Napoca.

- FOTO-VIDEO UPDATE: Accident rutier la Alba Iulia, pe Calea Moților. Doua persoane ranite, doua mașini avariate Un accident rutier s-a petrecut miercuri, la Alba Iulia, pe Calea Moților. Doua mașini au fost avariate. Doua persoane au avut nevoie de asistența medicala. La fața locului acționeaza echipaje…

- Opt persoane au fost ranite, vineri, la intersectia DJ 205 R Cotesti cu DN2 - E85, in urma coliziunii dintre un microbuz de transport persoane si un autoturism, una dintre victime fiind in stare grava dupa ce a ramas incarcerata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Detasamentul…

- Dupa aproximativ 30 de minute, a avut loc un al treilea accident, in care au fost implicate trei mașini și doi oameni au fost raniți. The post TRAGEDIE PE AUTOSTRADA DIN BAVARIA Doua persoane decedate și 27 ranite in accident in lanț first appeared on Informatia Zilei .

- Un accident rutier s-a petrecut, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 678, in localitatea Budești, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Valcea, o coliziune a avut loc intre 2 autoturisme. Unul dintre acestea fiind proiectat intr-un gard și ulterior in gradina unui imobil. In urma impactului,…